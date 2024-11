Ilgiorno.it - Famiglia con tre bambini intossicata dal monossido: avevano accesso un braciere per scaldarsi

Somaglia (Lodi), 9 novembre 2024 – Accendono unin casa di notte, su cinque intossicati dadi carbonio tre sono minorenni di quattro, otto e dieci anni. Paura, all’una della notte tra l'8 e il 9 novembre 2024, in via XXV aprile a Somaglia, nel Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il 118 è stato allertato dai residenti perché accusavano malessere. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione, i sanitari hanno sentito suonare il proprio rilevatore di gas killer e allertato anche i vigili del fuoco. È quindi subito arrivata una squadra dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo per le verifiche del caso e per mettere in sicurezza e arieggiare la casa interessata. Il 118 ha quindi preso in cura i cinque residenti extracomunitari, di cui tre minorenni e li ha accompagnati all'ospedale per accertamenti e cure.