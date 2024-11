Lanazione.it - ’Dvm Junior Team’, così crescono (e vincono) i piccoli motociclisti

UMBERTIDE – Accolto presso il municipio dal sindaco Luca Carizia, dalla vice Annalisa Mierla e dall’assessore Francesco Cenciarini, il DvmTeam, una squadra nata dalla passione del pluricampione italiano Andrea Mancini e di Ivan Merli, impegnata nella crescita di giovani promesse nel mondo del mini enduro ed affiancata al Motoclub Fratta Off-Road. Tra i giovani atleti che si sono distinti nel team spicca Haron Pitocchi, di soli 9 anni. In sella alla sua "Gas Gas 65" Haron ha ottenuto risultati straordinari nel campionato italiano di mini enduro, conquistando il terzo posto finale nella categoria debuttanti. Insieme a lui i giovanissimi del DvmTeam Valentino Merli, Davide Verdiglione e Daniele Mancini hanno portato lustro alla squadra. I successi ottenuti hanno permesso ad Haron e Daniele di essere selezionati per rappresentare l’Umbria al prestigioso Trofeo delle Regioni Minienduro, tenutosi a Clusone (Bergamo) nel settembre scorso, occasione per confrontarsi con i migliori talenti italiani.