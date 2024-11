Unlimitednews.it - Dopo il pareggio con l’Empoli il Lecce esonera Gotti

ROMA (ITALPRESS) – Ilcomunica di “aver sollevato, in dataodierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra Luca.A misteril ringraziamento per il lavoro svolto in questimesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando lemigliori fortune”. Questa la nota del club giallorosso all’indomani delcasalingo contro, subentrato a D’Aversa lo scorso 13 marzo, era riuscito a condurre ilalla salvezza, impresa che però quest’anno è sembrata fin da subito più ardua. I giallorossi sono infatti in piena zona retrocessione, anchel’anticipo di ieri sera: sette sconfitte, tre pareggi e appena due vittorie per un totale di soli nove punti in classificadodici giornate. Il dato che però preoccupa di più, è quello legato alla fase realizzativa: con cinque gol segnati, quello dei salentini è il peggior attacco della Serie A.