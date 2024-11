Gaeta.it - Disservizi telefonici a Matelica: cittadini e imprese in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni la cittadina dista affrontando una situazione di crisi nel settore delle telecomunicazioni, con lamentele diffuse tra abitanti e commercianti a causa dicontinuativi alle linee telefoniche. L’amministrazione locale ha avviato un’interlocuzione con i principali gestori per sollecitare un intervento rapido e risolutivo, in risposta ai disagi che si stanno estendendo su tutto il territorio.L’allerta del Comune e lequotidianeIl sindaco di, Denis Cingolani, ha espresso il proprio disappunto riguardo alla situazione attuale, comunicando che, nonostante le rassicurazioni ricevute dai gestori, i problemipersistono senza una soluzione in vista. Le linee difettose hanno effetti significativi sulla vita quotidiana, complicando il lavoro e le comunicazioni per molte attività commerciali.