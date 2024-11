Sport.quotidiano.net - Derby lombardo: il Mantova ride e la Cremonese piange

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Grande gioia delche con un gol di capitan Burrai al 14’ della ripresa batte la quotatae riassapora il dolce aroma della vittoria che mancava ormai dallo scorso 22 settembre. Forte delusione, invece, per i grigiorossi, ai quali non basta un generoso forcing finale per evitare una sconfitta che li allontana sempre più dalle zone che contano della classifica. Ilparte subito su ritmi molto elevati e all’8’ una triangolazione Aramu-Mensah-Ruocco manda al tiro Trimboli. I tifosi biancorossi esultano per la rete, ma la sfera si spegno sulla traversa. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Zanimacchia e Ruocco, è Bonazzoli a tentare la conclusione, ma Festa è attento e blocca la conclusione dell’attaccante bresciano dei grigiorossi. La compagine di mister Corini aumenta i giri del suo motore e Castagnetti e Ravanelli tentano di rendersi minacciosi, ma il portiere virgiliano è sempre attento.