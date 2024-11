Sport.quotidiano.net - Cremonese, derby chiave. Corini: "Più aggressività"

Parola d’ordine: riscatto.vuole chiudere in bellezza con il Mantova il mini ciclo aperto lo scorso 20 ottobre, evitando di commettere gli stessi errori compiuti in casa contro il Pisa, unica sconfitta da quando siede sulla panchina grigiorossa. Serve cattiveria sotto porta e qualche spunto personale in più, i giocatori di qualità per farlo ci sono. "Mi aspettavo di più contro il Pisa, soprattutto perché abbiamo avuto predominio nel gioco" ricorda il tecnico. C’è un dato però che racchiude i problemi incontrati: solo il 40% dei tiri totali raggiunge lo specchio della porta (49 tra i pali e 73 fuori in 12 gare giocate). "Continuo a stimolare i giocatori a finalizzare l’azione, ma per un motivo o per un altro non lo facciamo. Stiamo lavorando su questo aspetto, sul risvegliare l’, perché costruiamo potenziali occasioni: devono diventare occasioni vere.