Ilnapolista.it - City in crisi: si fa rimontare dal Brighton. Quarta sconfitta consecutiva, non era mai successo con Guardiola

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il Manchestersubisce lain tutte le competizioni. E’ la prima volta nell’era. Perde contro il2-1 in rimonta; al gol di Erling Haaland rispondono Joao Pedro e Matt O’Riley, il centrocampista acquistato per sostituire Billy Gilmour, approdato al Napoli.Nella rete di Joao Pedro pasticcio della difesa del, che in una mischia, rinviando il pallone, in realtà serve un assist all’attaccante brasiliano.JOÃO PEDRO EMPATA O JOGO!1-1 MANCHESTER!pic.twitter.com/TzqDR1ICJI— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) November 9, 2024MATT O RILEY ON HIS PREMIER LEAGUE DEBUT GIVESTHE LEAD!!! #BHAFC pic.twitter.com/YQBNbG2e1S— Owen (@owenbhafc) November 9, 2024Ilperde lapartita, non era mainell’eraIl Telegraph commenta ladel club di Manchester:Ilcade di nuovo.