Centro Pianoro Factory. Ecco i progetti dei giovani

Connettere visioni, plasmare spazi: il percorso partecipato per ille "". A settembre l’Unione dei Comuni Savena-Idice ha inaugurato "Connettere Visioni, Plasmare Spazi", un progetto partecipativo che coinvolgedel territorio nella riprogettazione dei centrili, in particolare del. L’iniziativa, realizzata con il supporto delAntartide, mira a coinvolgere irendendoli protagonisti nella costruzione di spazi e attività che rispondano ai loro bisogni. Nel primo incontro alla(nella foto) ragazzi e ragazze tra i 14 e i 22 anni hanno condiviso ciò che li spinge a frequentare il, descrivendo il desiderio di uno spazio rilassante e inclusivo, che favorisca momenti di socializzazione e di svago libero. Guidati dalle facilitatrici delAntartide, alla presenza del sindaco Luca Vecchiettini e del consigliere Andrea Schiavina, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di un ambiente informale e accogliente, che somigli a casa, con spazi per il riposo, la musica e le relazioni.