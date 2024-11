Liberoquotidiano.it - "Baggianata colossale e fegati spappolati". Cruciani travolge la piddina in tv

Rosicano a sinistra per la vittoria di Donald Trump. E c'è addirittura chi evoca l'autoritarismo. È il caso di Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd. Durante la puntata di venerdì 8 novembre di 4 di Sera, la dem punta il dito contro il presidente degli Stati Uniti designando un futuro nefasto. Quanto basta a scatenare Giuseppe. "Se fosse contenuta in una tesi della facoltà in cui insegna, ossia pensare che siccome la Camera e il Senato americano sono stati vinti legittimamente da una maggioranza uguale al presidente significhi una concentrazione di poteri anomala e dunque una sorta di dittatura dolce o un autoritarismo dolce, sarebbe bocciata perché è una", attacca il conduttore de La Zanzara in riferimento al ruolo della Gualmini, ossia professoressa ordinaria di Scienze Politiche all'Università di Bologna.