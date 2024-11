Lanazione.it - "Avs esca dalla maggioranza"

"Alleanza Rosso Verdee ritiri il suo appoggio al sindaco di Capannori Del Chiaro". E’ quanto afferma il capogruppo della Lega Domenico Caruso per il quale la divergenza tra Alleanza Rosso Verde e il resto dellasi è consumata su un argomento politico sensibile, gli assi viari per cui è impossibile far finta di nulla. "Nascondere la polvere sotto il tappeto non va bene, AVS deve dare dimostrazione di coerenza uscendoaltrimenti i cittadini sarebbero legittimati a pensare che il voto contrario sia stato solo un espediente per salvare le apparenze, dando l’impressione ai propri elettori di aver mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale con riferimento alla tutela dell’ambiente, uno dei cavalli di battaglia di Alleanza Rosso Verde.