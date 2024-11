Atp Finals Torino 2024 Bolelli e Vavassori | Ci siamo meritati questo traguardo ora ce lo godiamo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Mancano poco più di 48 ore al loro debutto nel torneo, ma Andreae Simonesi stanno godendoavvicinamento alle ATPda giocare in casa. “È una grandissima emozione – dicein conferenza stampa -. L’anno scorso non avevo un ranking altissimo e non pensavo di essere qua oggi, ma la finale di Melbourne ci ha dato molta fiducia. Lesono sempre state il nostro sogno e obiettivo, abbiamo tanta voglia di far bene e daremo il massimo. Ho la fortuna di giocarle con grandi amici, prima Fabio (Fognini ndr) ora Wave . Con lui abbiamo lavorato tanto quest’anno, ce lomeritato e adesso ce lo”Un appuntamento forse ancora più importante per, che lenon le ha mai giocate prima e piemontese doc: “Sono felice – dice – di poter condivideremomento con le persone che mi hanno visto crescere, è una bella storia da poter raccontare e, perché no, che può ispirare generazioni future.