Atp Belgrado 2024 Shapovalov batte un colpo | torna al successo superando Medjedovic

Denisune in questodavvero complicato piazza la zampata conquistando l’ATP 250 di. Secondo titolo in carriera per il canadese, che6-4 6-4 il giovane talento di casa Hamadvicino alla top-50 della classifica. Un match che è iniziato con circa un’ora di ritardo in seguito a dei problemi di natura tecnica, ma che è filato via abbastanza rapidamente in favore del tennista canadese, abile a imporsi in 1h e 15? di gioco. Decisivo un parziale di quattro games a zero a cavallo tra primo e secondo set, quando dal 4-4 si è passati al 6-4 2-0 in favore di, che poi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Titolo conquistato partendo dalle qualificazioni per il classe ’99, che ha vinto sette incontri nella capitale serba. AtpunalSportFace.