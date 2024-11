Anteprima24.it - Aniello, padre di un bimbo autistico: “Da anni senza cure, sono disperato”

Tempo di lettura: 2 minuti“Mio figlio ha 9e la mancanza di terapie incide sulla sua socialità ripercuotendosi anche sulla scuola e su tutti i suoi rapporti sociali”. Lancia un grido d’allarmedel piccolo Giacomo (nome di fantasia), il bambinodel quartiere Ponticelli di Napoli, dain lista d’attesa eterapie, un caso finito anche in trasmissione sulle reti Mediaset. Adesso, dopo avere appreso delle difficoltà, ilè stato accolto dall’associazione “La Battaglia di Andrea” che dasi occupa di difendere dei diritti dei bimbi disabili. “Abbiamo bisogno di aiuto – prosegue– siamo andati già privatamente in un altro centro ma purtroppo non abbiamo i mezzi economici necessari, siamo disperati”, conclude in lacrime l’uomo. “– fa sapere Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ – è venuto nei nostri uffici ed ha incontrato uno dei nostri avvocati, Vincenzo Grimaldi, il quale si è immediatamente mosso per risolvere la situazione.