Tutti contro Sinner

Se si guarda la foto ufficiale degli otto partecipanti alle Nitto ATP Finals che inizieranno a Torino domenica,mostrano un sorriso a 32 denti.tranne uno, Jannik, che ne accenna uno forzato. Carattere o emozione che rivela il suo stato mentale? Eppure è stata un’annata fantastica la sua: due Slam vinti (Australia e US Open) più altri cinque titoli lo hanno portato a essere il numero 1 del mondo. Per questo motivo al torneo di Torino, che è uno showdown tra i migliori otto tennisti in classifica, lui è il favorito. L’anno scorso vi arrivò da numero 4, quindi un outsider, e perse in finaleDjokovic, che ha iniziato a battere proprio a Torino nel turno preliminare, prima di vincere poi varie volte durante il 2024. Il serbo, data l’età, 37 anni, e gli acciacchi, quest’anno ha vinto “solo” il torneo alle Olimpiadi, e si è ora ritirato last minute dalle Finals, lasciando il posto a Andrey Rublev, che diconoessere il giocatore più simpatico del circuito, ma in campo spesso si lascia trascinare da attacchi d’ira quando le cose gli vanno storte.