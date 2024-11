Gamberorosso.it - "Trump è l’unico che può riportare la pace nel mondo". Un produttore di Amarone regala il suo vino al tycoon

Una cassa diper celebrare il futuro inquilino della Casa Bianca. È così che Giancarlo Aneri, imprenditore vinicolo veneto, ha deciso di festeggiare il ritorno di Donaldalla guida degli Stati Uniti, ribadendo la sua ammirazione per ilcome «che puòlanel». Un’affermazione impegnativa, forse un po’ idealizzata, ma che racconta il lato pacifista dele la sua speranza nel ruolo pacificatore del nuovo presidente degli Stati Uniti.Una cassa diin regalo a DonaldAneri è convinto cheabbia le carte in regola per portare equilibrio nele mettere fine ai conflitti. «Non sono un semplice simpatizzante di, ma apprezzo chi condivide le mie idee», afferma Aneri in un'intervista al quotidiano Libero. «Mi piace perché ha promesso dilanel, e questo mi basta».