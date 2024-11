Gamberorosso.it - "Troppo sodio e carne, le cattive abitudini alimentari ci costano ogni anno 8mila miliardi in sanità". L'allarme della Fao

Nei sistemi agromondiali sono presenti una serie di costi nascosti, che non si riflettono sui prezzi dei beni sul mercato, ma che rappresentano una fetta importante del Pil degli Stati e che vaffrontati e ridotti. Secondo la Fao (l'organizzazione dell'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura), ammontano nel complesso a 12miladi dollari l', di cui 8,1mila(circa il 70 per cento) sono conseguenza dinon salutari e sono correlati a malattie come quelle cardiache, ictus e diabete, con costi di gran lunga superiori rispetto a quelli legati al degrado ambientale e alle disuguaglianze sociali. E questo accade soprattutto nei sistemi maggiormente industrializzati, tra cui c'è anche l'Italia. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto Sofa 2024 (The State of Food and Agriculture) sullo stato dell’alimentazione e dell’agricoltura, presentato a Roma venerdì 8 novembre.