Trento scontro tra un Tir carico di tronchi e due auto | ci sono feriti gravi

Un grave incidente tra un camion e dueha causato questa mattina tree ha compromesso la viabilità sulla statale Gardesana, nei pressi di Vigolo Baselga, in direzione. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 7:15, un momento critico per il traffico mattutino, con numerosi veicoli provenienti dalla valle dei Laghi diretti verso. A rendere più complessa la situazione, la perdita di gas metano da uno dei veicoli coinvolti, alimentato proprio a questo combustibile.Leggi anche: Reggio Emilia, incidente fatale a Montecavolo: morto Gianfranco MoriniI soccorsi e iSul luogo dell’incidenteintervenute due ambulanze e l’elicottero sanitario per soccorrere i, tre uomini di 48, 50 e 54 anni. Uno di loro versa incondizioni. La SS45 bis Gardesana Occidentale è stata chiusa temporaneamente all’altezza del km 147, con operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi curate dai Vigili del fuoco volontari e permanenti.