Gaeta.it - Trapunta o piumone, sai cos’è meglio per non sentire freddo la notte? La scelta non è così scontata

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Alla fine di una lunga giornata, non c’è niente diche rifugiarsi nel calore e nel conforto del proprio letto.Per garantire un sonno davvero ristoratore, è fondamentale scegliere con cura il tipo di copertura per il letto:? Questa decisione, apparentemente semplice, è in realtà complessa e dipende da una varietà di fattori come il clima, le preferenze personali e le esigenze di manutenzione.quale scegliere?Ilè unapopolare durante i mesi più freddi, grazie alla sua capacità di offrire calore senza essere troppo pesante. Solitamente, i piumoni sono riempiti con piume d’oca o d’anatra, che offrono un isolamento termico eccellente. In alternativa, esistono anche versioni con riempimenti sintetici che imitano queste proprietà.