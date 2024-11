Zonawrestling.net - TNA: Anche Masha Slamovich e Jordynne Grace si vendicano del System

La Knockouts World Champion in carica,e l’ex detentrice della medesima cintura TNA,, sono riuscite a rendersi finalmente la loro personale rivincita contro il.Proprio durante l’episodio di iMPACT andato in scena la scorsa notte su AXS TV,hanno sconfitto senza troppe difficoltà il team composto da Alisha Edwards e Tasha Steelz.Victory for @and @! Watch #TNAiMPACT NOW: 1 month FREE of TNA+ using code TNAFREE on the Special Attraction Monthly plan: pic.twitter.com/lXOqeXPFkt— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 8, 2024