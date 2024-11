Calciomercato.it - Tentazione Calhanoglu, 45 milioni: così l’Inter deve cederlo

La società nerazzurra può dire sì all’offerta per il centrocampista turco: c’è già la cifra per il via libera alla cessioneÈ sua la firma sull’ultima vittoria Champions. Dopo l’infortunio Hakanè tornato e lo ha fatto con la specialità della casa: il calcio di rigore. Freddissimo nel battere Raya dagli undici metri, il centrocampista turco ha dimostrato di essersi completamente ripristinato dopo il problema fisico e contro l’Arsenal ha sfornato una prestazione molto positiva., 45(LaPresse) – Calciomercato.itNon una sorpresa per chi si è affermato come uno dei migliori interpreti del proprio ruolo ed allora appare scontato che sul suo nome si siano mosse anche le grandi squadre europee. In estate il Bayern Monaco ha bussato alla porta die del, ricevendo però in cambio un rifiuto da entrambe le parti.