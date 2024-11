Lettera43.it - Star Wars, annunciata una nuova trilogia: addio agli Skywalker?

È tempo di fare le valigie per una galassia molto, molto lontana. Lucasfilm ha infatti confermato lo sviluppo di unadicon Simon Kinberg alla sceneggiatura e alla produzione. Non si tratterà però degli Episodi X-XII. Per la prima volta da Guerre stellari del 1977, al centro della storia non ci saranno gli, ma un gruppo di protagonisti del tutto inediti. L’obiettivo, come hanno spiegato Variety e Hollywood Reporter citando fonti interne alla società, è quello di dare vita a una trama completamente, senza chiudere però la porta al possibile inserimento di vecchi volti noti. La quartanell’universo fantascientifico creato da George Lucas è ancora nelle iniziali fasi di sviluppo e non è chiaro quando entrerà in produzione né tantomeno quando potrà arrivare al cinema o in streaming.