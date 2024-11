Sci alpino la FIS ufficializza | airbag obbligatori per discesa e superG dal 2024 25

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’air bag sarào da questa stagione per tutti gli atleti impegnati nelle gare die di. Lo ha deciso il Consiglio della FIS, riunito in una sessione online nella giornata di oggi. La National Ski Association può concedere eccezioni nel caso in cui l’non sia adatto all’atleta e ne limiti i movimenti in modo non sicuro. “Per la Fis, la sicurezza degli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile”, ha affermato il Segretario generale della Fis Michel Vion. “Questa è stata in cima alla nostra agenda ed è il motivo per cui abbiamo istituito l’ Unità per la salute degli atleti nel 2023, ad esempio. L’adozione difa parte di un approccio più ampio che coinvolge tutti i fattori che possono ridurre al minimo il rischio di lesioni gravi: dalla conoscenza delle condizioni meteorologiche e dell’assetto della pista all’equipaggiamento come la biancheria intima antitaglio e gli attacchi intelligenti.