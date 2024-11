Schlein | non amo caviale né olio ricino

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

13.57 La segretaria del Pdribadisce il sostegno ai lavoratori dei Trasporti in sciopero, contro i tagli del governo "inaccettabili"."I 120 milioni stanziati per il 2025 sono insufficienti per un fabbisogno stimato dai sindacati in 1,7 miliardi". Alla premier Meloni, che aveva detto di difendere i diritti sindacali "meglio della sinistra al",replica: "Non ho mai mangiato, ma non sopporto che si purghino i lavoratori condi. Noi siamo al loro fianco".