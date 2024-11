Anteprima24.it - Schillaci, Ssn tra i migliori ma assicurarne la sostenibilità

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale tra ial mondo, ma dobbiamolafutura. Abbiamo fatto grandi passi in avanti nella prevenzione, nella diagnostica e nella cura, ma certamente c’è ancora tanto lavoro da compiere per trarre tutto il beneficio possibile dall’innovazione e dalle nuove conoscenze, così come per potenziare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è ciò a cui puntiamo anche con i grandi interventi di riorganizzazione finanziati dal Pnrr”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schiallci, intervenuto all’apertura del 26/mo congresso dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). “È indubbio che dobbiamo partire dal personale, dai nostri professionisti. A tale riguardo, nella Manovra – ha ricordato– abbiamo previsto aumenti per le indennità di specificità per il personale sanitario medico e non medico”.