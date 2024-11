Quotidiano.net - Rifiuti elettronici e batterie, Italia ancora indietro nella raccolta dei Raee

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – Tanti passi avanti sono stati fatti indifferenziata dei, ma tanti altridevono essere fatti per staccarsi dall’ultimo posto europeo, nel corretto trattamento deispeciali. Sonolontani gli standard di efficienza dei Paesi del Nord Europa, soprattutto nel recupero dellee delle materie prime critiche. I dati dello studio di Cdcnpa e dss+ Il nostro Paese èrispetto alla media europea per ladeidi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) anche per il 2024. I dati parlano di meno del 35% di, con appena il 17,4% deicomplessivi effettivamente trattati, mentre l'obiettivo europeo diè fissato al 65% deiprodotti. In, anche la gestione dellecontenute all’interno deiè piuttosto deludente.