Regione Basilicata, il governatore Vito Bardi rinviato a giudizio

Il presidente della, è statocon l’accusa di concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare di Potenza, Francesco Valente, nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana, che nel 2022 aveva già portato a perquisizioni, misure restrittive e almeno 39 indagati. Secondo il giudice per le indagini preliminari, i fatti indagati sarebbero espressione di un «radicato e ramificato progetto criminale capace di indirizzare a fini personali e politico-elettorali l’operato della pubblica amministrazione regionale».Gli altri rappresentanti della giunta rinviati aOltre a, sono stati rinviati atre ex assessori della giunta regionale: il senatore Gianni Rosa (Fratelli d’Italia), all’epoca assessore all’Ambiente, Francesco Cupparo (Forza Italia), attuale assessore alle Attività produttive, e Francesco Fanelli (Lega), attualmente consigliere regionale.