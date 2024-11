Lanazione.it - Pugno duro sulla movida. Litigio fuori dal locale, chiuso bar per sette giorni

Prato, 8 novembre 2024 – Un violentodale poi l’intervento della polizia. E’ accaduto sabato notte all’esterno del“Aperitivo in famiglia” a Prato city in via Valentini. Un bar conosciuto da tutti e molto frequentato dove non si erano mai segnalati problemi. Ieri, però, il questore Pasquale de Lorenzo ha disposto la chiusura del bar per(dal 7 al 14 novembre) per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Un provvedimento che ha lasciato di stucco i molti frequentatori del bar che spesso accoglie anche serate per famiglie. La Questura spiega che “il provvedimento si è reso necessario in seguito di un intervento effettuato dalla polizia nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre dopo numerose segnalazioni alla centrale operativa, a causa di una lite in corso tra avventori e addetti alla sicurezza”.