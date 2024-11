Gaeta.it - Puglia e Campania prime nella produzione di brassiche: dati e trend del mercato orticolo

Facebook WhatsAppTwitter L’industria orticola italiana sta vivendo una fase di grande crescita, in particolare nel settore delle, una famiglia di ortaggi che include cavoli, cavolfiori e broccoli. Recentihanno rivelato che lae ladominano ilnazionale, rispettivamente con il 32% e il 18% della. L’Italia si classifica tra i primi cinque produttori mondiali, con un’output annuale di 684 milioni di kg e un valore didi 805 milioni di euro. Questo settore sta attirando l’attenzione per le sue proprietà nutrizionali e per il ruolo che svolge nell’agricoltura sostenibile.e export delleIl rapporto “Lenelinterno e internazionale“, presentato da Mario Schiano, analista Ismea, nell’ambito dell’evento “Gli Ortaggi della Salute – Giornata Nazionale delle“, ha mostrato che il valore dellecontribuisce all’8% dellatotale di ortaggi in Italia.