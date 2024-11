Palmer sta migliorando prima del grande scontro

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-08 15:37:33 Ecco quanto riportato poco fa:Il fantasista del Chelsea Colesi sta avvicinando alla forma fisica e potrebbe essere disponibile per affrontare l’Arsenal domenica, secondo l’allenatore Enzo Maresca.Il 22enne è stato spettatore della vittoria record per 8-0 della Conference League contro l’FC Noah giovedì e non ha riportato alcun effetto visibile dell’infortunio al ginocchio riportato contro il Manchester United nel fine settimana.“Sta”, ha detto Maresca. “Solo perché può camminare e cenare non significa che sia completamente in forma, ma abbiamo ancora due giorni per prepararci per la partita.Speriamo di poterlo avere in sessione almeno sabato e poi prenderemo una decisione”.Maresca ha detto che non crede che la sua squadra sia pronta a sfidare Arsenal, Manchester City e Liverpool dopo che il trio ha combattuto una bagarre a tre per il titolo la scorsa stagione, ma dopo aver perso di poco ad Anfield il mese scorso in una partita che avevano ampiamente controllato, ci sono sicuri segnali di progresso.