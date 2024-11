Ilrestodelcarlino.it - "Paese spaccato, ma la vittoria è netta"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Nicola Marcatelli è un giornalista cesenate che vive e lavora da 11 anni negli Stati Uniti. Da tre anni risiede a Austin, la capitale del Texas. Marcatelli, com’è stato ieri il risveglio nell’America di Trump? "Finalmente è finita. Non se ne poteva più di un campagna elettorale durata mesi. Ogni giorno venivi bombardato da spot elettorali e dibattiti televisivi.". Qual è il ‘sentiment’ degli americani che incontri ogni giorno? "Austin è una città liberal, di sinistra, in uno stato conservatore. Così in tutti gli Usa: la spaccatura tra i cittadini dei centri urbani e quelli della campagna è molto forte". Ladi Trump era attesa? "In realtà sì. Si sapeva che Kamala Harris era una candidata troppo radicale per piacere anche ai moderati. E stavolta anche i giovani tra 20 e 30 anni dichiaravano apertamente il loro voto per Trump, cosa che in passato non accadeva".