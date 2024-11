Nuoto Trofeo Nico Sapio | a Genova Razzetti trionfa nei 200 misti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Albertoha acceso il ‘‘, giunto alla 50esima edizione e in scena, a partire da oggi, alla piscina ‘Sciorba’ di. Il nuotatore di Lavagna, in Linguria, vicecampione del mondo nei 200 farfalla e bronzo nei 200, hato nei 200, toccando in 1’53”99., che ha partecipato a tre finali a cinque cerchi ai Giochi di Parigi 2024, ha commentato così la gara a: “E’ sempre bellissimo gareggiare qui, la stagione è iniziata molto bene con risultati solidi in Coppa del mondo ma oggi ho fatto un po’ più di fatica, è mancata un po’ di brillantezza ma resta comunque un buon crono“. Nella rana doppio successo per Lisa Angiolini, con la nuotatrice che ha vinto i 50 in 30”68 e si è imposta nei 200 in 2’25”50. Leonardo Deplano ha poi avuto la meglio nei 50 stile libero, vinti in 21”54.