Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 novembre). Milwaukee torna a vincere, successi di Minnesota e San Antonio

Sono solo tre partite nellaNBA. Rino al successo dopo sei sconfitte consecutive iBucks, che abbandonano l’ultimo posto in classificaEastern Conference. Nelle altre due sfideanche da parte deiTimberwolves e dei SanSpurs.Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard guidanoalla vittoria per 123-100 contro gli Utah Jazz. Un successo che toglie un po’ di polemiche e libera in parte i Bucks dalla crisi di inizio stagione (record di 2-7). Il greco mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 16 rimbalzi, mentre l’americano segna 34 punti, unendoci anche 7 assist. Una partita cheha fatto sua nel quarto con un parziale di 31-16, contro una Utah che ha avuto in Jordan Clarkson il migliore con 18 punti dalla panchina in 20 minuti.