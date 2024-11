Napolipiu.com - Napoli, tifosi assenti a Castel Volturno dopo il ko: la reazione di Conte

La squadra studia l’Inter in TV mentre agli steward presidiano le transenne vuote Transenne deserte a. Come riporta La Repubblica, idelhanno disertato il centro sportivo all’indomani del pesante 3-0 subito contro l’Atalanta, nonostante gli steward fossero pronti a gestire l’abituale presenza dei sostenitori.Unache arriva nonostante gli avvertimenti di. Il tecnico pugliese aveva più volte preparato l’ambiente a possibili battute d’arresto nel processo di crescita della squadra. La sconfitta di Fuorigrotta, però, ha ferito l’allenatore quanto i.VERSO L’INTERLa squadra ha già voltato pagina. Tutti davanti alla TV per studiare l’Inter nella sfida di Champions contro l’Arsenal, mentre ala concentrazione è massima in vista della trasferta di San Siro.