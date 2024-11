Ilgiorno.it - Mediglia, incendio in una villetta: Maria Rosa Carelli muore a 83 anni, la figlia scappa e si salva

(Milano) – Tragedia nel pomeriggio a, hinterland sud-est di Milano. Un’anziana signora,, 83compiuti il 18 agosto, è morta carbonizzata in unche si è sviluppato all’interno della sua abitazione, unamonofamiliare al civico 21 di via Mazzini, nella frazione di Triginto. Illesa, ma sotto choc, la, una 56enne che abita con la madre e si trovava a sua volta in casa al momento del rogo.- 08-11-2024 - VIA MAZZINI - DONNA ANZIANA DECEDUTA IN- VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI La tragedia si è consumata alle 17.30 di oggi, venerdì 8 novembre. L’anziana era al pianoterra, nel locale che ricomprende sala e cucina (a gas), dove si trova anche un camino.