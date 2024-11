Ilfogliettone.it - L’oroscopo per il 9 novembre 2024

Eccoper il 9? Ariete: Ottima giornata per recuperare energia. La Luna in buon aspetto favorisce l’amore e le opportunità lavorative, soprattutto se recentemente hai avuto rallentamenti????.? Toro: In amore potresti provare nuove emozioni, soprattutto se sei single. Da lunedì Venere favorirà ancora di più i legami. Ottimo momento anche per lanciarsi in progetti????.? Gemelli: Le tensioni di inizio mese si stanno sciogliendo. Questa è l'occasione per chiarire alcuni malintesi e trovare soluzioni per questioni in sospeso??.? Cancro: Sentimenti in primo piano. Rafforza il legame con il partner esprimendo apertamente le tue emozioni. Le stelle favoriscono anche la creatività lavorativa??.? Leone: Attenzione alla Luna opposta che potrebbe causare ritardi o piccoli intoppi, ma Marte, Mercurio e Giove favorevoli sostengono comunque i tuoi progetti??.