Tpi.it - L’indiscrezione di Dagospia su Andrea Giambruno: “Mollato al bar dalla sua nuova fiamma”

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

disulladitorna al centro della cronaca rosa per via di una presunta relazione che però sarebbe già terminata e anche in modo piuttosto turbolento.Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia e la rottura con l’ex compagna Giorgia Meloni, secondoil “testosterone ‘gitano’ diaveva infatti ripreso a palpitare per una bellissima donna salentina, ma l’ardentedella passione si sarebbe spenta velocemente”.Il giornalista era stato in effetti fotografato da La Repubblica mentre si trovava in vacanza in Puglia in compagnia di una donna misteriosa. Era stato Lettera 43 a rivelare l’identità della donna: si trattava di Federica Bianco, un passato di attrice prima di avvicinarsi al mondo della politica e in particolar modo alla Lega.