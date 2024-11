Ilrestodelcarlino.it - La fondatrice dell’Aied. Il ricordo di Pinetta: "Donna coraggiosa e amante della libertà"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Un evento per ricordare la nascita, ma soprattutto per ricordare la suanel piceno:Teodori". L’Associazione Italiana per l’educazione demografica ha previsto per domani alle 17.30, alla Bottega del terzo settore di Ascoli, una tavola rotonda per celebrare la nascita del consultorio a mezzo secolo di distanza. "Ci saranno in molti, e soprattutto in molte, ma non tutte. Mancherà la, animatrice e a lungo presidente,Teodori che ci lasciò a soli 61 anni, nel 1994. Anche a lei sarà dedicato l’evento" scrivono dall’Aied. Il ritrattosuasi compone non solo di fotografie d’epoca, video, ma anche di racconti e memorie: "è stata una seconda mamma, all’avanguardia, vicina, vitale" racconta Gabriella Mazzocchi. "E’ stata una convinta, appassionata sin dall’università ai diritti civili e all’emancipazione femminile, leader ad Ascoli nelle campagne radicali per il divorzio e per l’interruzione volontaria di gravidanza".