Gaeta.it - La comunità cristiana a Gaza tra evacuazioni e timori: testimonianza di un sacerdote

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione asi fa sempre più critica, in particolare per lache si trova a fronteggiare una crescente instabilità. Il parroco della chiesa della Sacra Famiglia, padre Gabriele Romanelli, racconta la tensione palpabile tra i fedeli dopo che l’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione. Con quasi due milioni di sfollati palestinesi in attesa di aiuto, laresta ferma nella sua determinazione di non abbandonare le case, una scelta rigida che torna a sollevare interrogativi sulla sicurezza e il futuro.La crisi in corso aIl racconto di padre Gabriele Romanelli non lascia spazio a fraintendimenti. La vita quotidiana è invasa da suoni inquietanti, come il rumore incessante di elicotteri e bombe. In un’intervista a “L’Osservatore Romano“, il parroco ha descritto la situazione che si sta vivendo a, in particolare nella zona a nord-ovest, vicino a Jabalia e Shita, dove abitavano alcune famiglie cristiane.