Gaeta.it - Interventi di sicurezza a Roma: sanzioni ammontano a 25.000 euro dopo controlli rigorosi

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti operazioni congiunte delle forze dell’ordine ahanno avuto come obiettivo lae la lotta all’anti-degrado nelle aree urbane della città. Grazie a task force coordinate dalla polizia di Stato, è stato possibile effettuareapprofonditi in diverse zone, con risultati significativi in termini die identificazioni.Operazioni di controllo nelle zone chiaveL’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto la Polizia di Stato,Capitale, le ASL competenti e l’Ispettorato del lavoro. In particolare, sono state attivate tre task force nelle zone di Fidene, Esquilino e Termini. L’approccio sistemico ha mirato a monitorare non solo il rispetto delle normative legate alla, ma anche il controllo dell’immigrazione illegale e la regolarità delle attività commerciali.