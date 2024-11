Liberoquotidiano.it - "Il vero rivale di Sinner a Torino non è Alcaraz": Paolo Bertolucci spiazza, ecco l'insidia più grande

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Meno due. Mancano due soli giorni all'orae all'inizio dell'Operazione Finals che Jannik cercherà di portare a termine sul campo in cemento dell'Inalpi Arena diper acciuffare la corona di “maestro dei maestri” 2024. Ieri sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione in vista della finalissima di domenica 17 e il numero 1 del mondo ha evitato di trovarsi tra i piedi Carlitos, finito nel gruppo intitolato a John Newcombe insieme a Zverev, Ruud e Rublev. Con l'italiano giocheranno nel girone Ilie Nastase Medvedev, Fritz e De Minaur. Jannik debutterà domenica sera alle 20.30 contro l'australiano., ex campione degli anni '70, e ora voce di Sky, ha esaminato ai raggi X i magnifici otto assegnandogli le seguenti possibili percentuali di vittoria.35%: «Proprio qui ariceverà il premio “Year End No.