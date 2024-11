Il tecnico del Newcastle Howe si è rallegrato per Hall dopo la convocazione dell’Inghilterra

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Eddieha elogiato i progressi di Lewisin questa stagioneche il terzino è stato convocato ieri dall'Inghilterra.è stata inclusa a sorpresa nella squadra per le partite della Nations League contro Grecia e Repubblica d'Irlanda alla fine di questo mese, mentre il boss ad interim Lee Carsley tenta di trovare una soluzione ai problemi dei Tre Leoni sulla sinistra della difesa prima di cedere le redini a Tommaso Tuchel., che si è trasferito definitivamente al St James' Park durante l'estateaver trascorso la scorsa stagione in prestito dal Chelsea, si è affermato in prima squadra nelle ultime settimane eè molto soddisfatto della sua crescita.Ha detto: "Sono felicissimo per lui.