Il messaggio di De Laurentiis è solo la conferma che il Napoli ha vinto nonostante Napoli

Ildi Delache ilhaama battere ogni record di incompetenza e autolesionismo. La squadra prima in classifica subissata di critiche è l’ultima delle trovate della piazza che continua a essere surrealmente raccontata come una delle più calde del pianeta calcio. Al punto che De– certamente forzato da Antonio Conte – è stato costretto a scrivere un lungoper ricordare che lo scudetto non è l’obiettivo stagionale. Il post-Atalanta è stato uno spettacolo di arte varia di uomini innamorati di sé.Purtroppoè una melassa che provoca amnesia. È passato in cavalleria lo scudettoin opposizione alla piazza. Nessuno lo ricorda mai perché non è funzionale alla narrazione che ormai caratterizza la città.