Franco Baresi il selfie con Pelé la zona e l’infezione al sangue | Non riuscivo più a camminare

Il calciatoreè considerato uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. E ha scritto un libro, Ancora in gioco, sul senso della vita. Nel quale racconta aneddoti come quello dopo la sconfitta ai rigori con il Brasile a Usa ’94 e il ricordo di Ayrton Senna: «Forse hanno anche meritato di vincere e poi avevano questa stella da lassù che li ha accompagnati. Credo che nello sport si debba avere quella forza e quella cultura per riconoscere la grandezza altrui», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Sul rigore sbagliato «io mi sono sempre ritenuto fortunato a giocare quella finale dopo la corsa contro il tempo per recuperare dall’infortunio. E farlo in quel modo, con una delle mie prestazioni migliori, resta un ricordo positivo», ricorda nel colloquio con Paolo Tomaselli.