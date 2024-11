Sport.quotidiano.net - Eccellenza Sanpa a Solarolo nell’anticipo

Il weekend alle porte manda in scena le gare della dodicesima giornata nel campionato di. Il menù propone subito per domani un derby che mette in palio punti importanti per la salvezza.imola. Domani, alle 15, all’Arboscelli,di giornata, ci sarà aria di campanile, ma anche di ‘sfida salvezza’ anticipata. I padroni di casa, all’11° posto con 12 punti a +2 sulla zona playout, stanno infatti attraversando un momento complicato e di flessione (2 punti nelle ultime 5 giornate). Lo stesso ruolino di marcia è quello confezionato della formazione di San Patrizio, che in classifica ha 2 punti in meno. Granamica-Reno. Domenica alle 14.30, sul sintetico del ‘Bonarelli’ di Granarolo Emilia si gioca una gara ad alta tensione. L’obbligo per entrambe le rivali – appaiate al 12° posto a quota 10, a cavallo fra zona salvezza e zona playout – è quello di muovere la classifica.