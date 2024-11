Gaeta.it - Drammatico incidente in mountain bike: turista svizzero deceduto a Calice Ligure

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha colpito oggi, una località in provincia di Savona, dove undi nazionalità svizzera, di 48 anni, ha perso la vita mentre stava percorrendo un noto sentiero persoprannominato “Il Cacciatore“. Questa notizia ha rapidamente catturato l’attenzione dei media locali e non solo, evidenziando i rischi legati agli sport all’aria aperta in aree montane.Malore fatale durante il percorsoSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha accusato un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dell’sembra essere stata drammatica: dopo aver avuto il malore, il ciclista è caduto dalla, ferendosi gravemente. Nonostante i soccorsi immediati, le condizioni di salute dell’uomo sono apparse critiche fin da subito.