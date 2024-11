Gaeta.it - Divieto di consumo di bevande in centro a Pescara: nuova ordinanza del sindaco Masci

Facebook WhatsAppTwitter A partire da sabato 9 novembre e fino al 31 gennaio 2025, ildinon potrà vendereper ilsul posto dalle ore 24 alle ore 6. Questo provvedimento, emanato con l’numero 109 dalCarlo, è parte di una serie di misure volte a ridurre l’inquinamento acustico nella zona. Alle restrizioni previste dall’si aggiunge la richiesta agli esercenti di rimuovere tavoli e sedie dalle aree esterne entro le ore 24, al fine di prevenire assembramenti e l’aumento della densità di persone nelle strade.Le zone interessate dalL’si applica a specifiche aree del, definite nel Piano di risanamento acustico. Le zone colpite includono piazza Muzii, tra via De Cesaris e parte di via Battisti, oltre a via Mazzini, via Piave e il tratto di via Battisti dal civico 1 fino a via Mazzini.