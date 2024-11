Ilrestodelcarlino.it - Di Stasio non si accontenta: "Dovevamo fare più punti"

Domenica con due super interventi ha blindato il risultato nel finale contro il Teramo. Davide Dici ha messo prima i guantoni e poi il piedone per dire di no a Galesio e D’Egidio, strappando applausi. Il suo compito è quello e lo fa egrgiamente come ha dimostrato anche con la Vigor Senigallia per due volte. E’ stato protagonista lunedì della trasmissione Lunediretta di Tv Centro Marche in cui ha analizzato questa prima parte di stagione. "Nelle ultime due gare interne abbiamo affrontato due avversari importanti come Chieti e Teramo e abbiamo fatto bene. Le due vittorie in trasferta ad inizio stagione (Recanati ed Ascoli Piceno, ndr) ci hanno dato entusiasmo. Poi però abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Qualcosa potevamomeglio noi ma altre volte ci ha girato anche male.