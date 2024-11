Anteprima24.it - De Laurentiis: “Il Napoli è in costruzione, serve pazienza per il futuro”

Tempo di lettura: 3 minutiAurelio De, presidente del, ha voluto parlare direttamente ai tifosi attraverso il suo profilo X, cercando di stemperare le aspettative e di chiarire la sua visione per il club. Con un messaggio diretto, ha annunciato la sua partenza per Los Angeles, promettendo il suo ritorno per il match trae Roma. Ma più che la destinazione, è il contenuto delle sue parole a catturare l’attenzione. Il patron delinvita tutti alla calma e alla, sottolineando che la riè un processo a lungo termine: “Cari tifosi del, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato e ci vorrà calma eper arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene.