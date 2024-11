Gaeta.it - Critiche e proposte sulla rigenerazione urbana a Roma: la situazione attuale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il convegno “città in evoluzione”, tenuto all’Università di Tor Vergata, ha messo in luce le preoccupazioni e leemergenti riguardanti la legge, approvata nel 2017 sotto la giunta Zingaretti. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso una netta critica nei confronti di questa normativa, evidenziando l’urgenza di una revisione profonda. Questa discussione è cruciale per il futuro della città, soprattutto in un contesto in cui le periferie continuano a rimanere in unadi degrado e abbandono.I rilievi di Francesco Roccalegge diDurante il suo intervento, Francesco Rocca ha sottolineato l’insoddisfazione generale rispetto alla legge, evidenziando un presunto fallimento nell’indirizzare risorse e interventi verso le aree più bisognose della capitale.