Conte riaccende Lukaku e Kvara | Il nuovo piano tattico

Il tecnico azzurro prepara una mossa importante perre l’attacco del Napoli a San Siro Antonioha in mente una svolta tattica per rilanciare l’attacco del Napoli. La coppiatskhelia, che aveva fatto sognare i tifosi azzurri nelle prime uscite, necessita di ritrovare quella brillantezza vista contro il Cagliari.Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico azzurro ha individuato la chiave perre la connessione tra il bomber belga e il fantasista georgiano. L’arretramento di McTominay ha infatti ridotto gli spazi e le combinazioni tra i due attaccanti.“Di qui la necessità di trovare qualche correttivo di natura tattica”, rivela il quotidiano, “con il probabile riavvicinamento già dalla trasferta di San Siro delle posizioni in campo ditskhelia e“.